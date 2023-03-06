Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти області.
Повідомляється, що минулої доби під вогнем окупантів були Куп’янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Зазначено, що у Куп’янську обстрілами пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа. Протягом вчорашнього дня ворог з танків та САУ масовано обстрілював смт Дворічну Куп’янського району.
Варто зауважити, що вчора, 4 березня, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.
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