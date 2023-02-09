Протягом минулої доби, 8 лютого, російські військові обстріляли Куп'янський та Чугуївський райони, де загинуло двоє осіб, а п'ятеро — постраждали.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області”, — йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, під вогнем ворога перебували щонайменше 23 населені пункти. У районах Котлярівки та Табаївки росіяни застосовували бойову авіацію.

Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних осіб, зокрема дитина. У Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. У селі Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу загинули двоє людей. У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки, пише голова ОВА.

“Тривають роботи з розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 25 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії”, — резюмував Олег Синєгубов.