Ворог продовжує обстріли мирного населення прикордонних районів Харківщини. Минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, через обстріли окупантів був пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури. Крім того, сталася пожежа. На місці вже працюють рятувальники.

Зазначено, що вчора, 4 березня, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.

Також додається, що внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

“В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 37 вибухонебезпечних предметів”, – запевняє Синєгубов.