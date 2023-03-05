Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, через обстріли окупантів був пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури. Крім того, сталася пожежа. На місці вже працюють рятувальники.
Зазначено, що вчора, 4 березня, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.
Також додається, що внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.
“В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 37 вибухонебезпечних предметів”, – запевняє Синєгубов.
- Протягом п’ятниці, 3 березня, війська РФ обстріляли прикордонні населені пункти Харківщини. Є поранений.
- У Запоріжжі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару російських військ по одній з багатоповерхівок міста. Станом на ранок 5 березня відомо вже про 13 загиблих, серед яких – одна дитина.