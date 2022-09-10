Харківщина: воїни 113-ї окремої бригади ТрО звільнили Василенкове та Артемівку

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківській області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, крок за кроком українські бійці деокуповують українську землю: “Маємо пам’ятати, що свобода не дається легко. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!”, — написав президент.

Він нагадав, що українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного українця.

Також у Генштабі заявили, що Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попросила не публікувати неперевірену інформацію про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він “наш”.