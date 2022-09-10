Харківщина: воїни 113-ї окремої бригади ТрО звільнили Василенкове та Артемівку

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
За його словами, крок за кроком українські бійці деокуповують українську землю: “Маємо пам’ятати, що свобода не дається легко. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!”, — написав президент.
Він нагадав, що українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного українця.
Також у Генштабі заявили, що Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.
Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попросила не публікувати неперевірену інформацію про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він “наш”.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на Донбасі.
- Збройні сили України внаслідок активних дій звільнили понад 20 населених пунктів. Українським захисникам вдалося вклинитися в оборону противника у Харківській області.