російсько-українська війна

11 вересня

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10 вересня

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21:04 У Балаклії затримали окупаційного голову «поліції»
20:36 Російські війська потрапили в «котел» в Ізюмі — Бутусов
20:19 Протягом трьох днів ЗСУ знищили повітряних цілей росіян більше ніж на $150 млн
19:54 Порошенко разом з волонтерами передають на фронт пічки-буржуйки
19:26 Харків: росіяни обстріляли місто, є загиблий та поранені
18:52 В Україні повторно наклали санкції на Віктора Януковича
18:28 Українські десантники взяли у полон російського підполковника: фото
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17:38 У РФ заявили, що «перегрупували» війська в районі Ізюму та Балаклеї на територію «ДНР»
17:21 ЗСУ на околицях Лисичанська — Гайдай
17:03 Німеччина готова до зупинки постачань російського газу – Олаф Шольц
15:56 Понад 8 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати за кордон під час воєнного стану
15:25 Уряд схвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку фінансування у розмірі 530 млн доларів
15:03 «Твоя кров може воювати»: в Україні запустили національну кампанію донорства
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13:50 У Києві заблокували ботоферму, яку використовували PR-компанії РФ для поширення антиукраїнського контенту
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13:18 Україна веде переговорили про виділення 1,5 млрд доларів від США на закупівлю газу
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12:06 На порталі «Дія» запрацювала нова послуга, що дозволяє зареєструватися кандидатом на усиновлення дитини онлайн
11:50 США, Євросоюз та G-7 запровадили заборону на морське транспортування російської нафти
11:28 За три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на понад 150 млн доларів
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Харківщина: воїни 113-ї окремої бригади ТрО звільнили Василенкове та Артемівку

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківській області.

Субота, 10 вересня 2022, 23:51
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, крок за кроком українські бійці деокуповують українську землю: “Маємо пам’ятати, що свобода не дається легко. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!”, — написав президент.

Він нагадав, що українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного українця.

Також у Генштабі заявили, що Збройні сили України продовжують звільнення населених пунктів, що були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області та на Південнобузькому напрямку.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попросила не публікувати неперевірену інформацію про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він “наш”.

Теги: Володимир Зеленський, війна, Деокупація, контрнаступ ЗСУ, російська агресія, російсько-українська війна, Харківська область

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