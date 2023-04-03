Протягом минулої доби росіяни обстріляли місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого поранення зазнала 65-річна жінка, яка була госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харкіської області. Минулої доби під обстрілами перебували Куп’янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші населені пункти.

Також Синєгубов зазначив, що в с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину. Крім того, ворог обстріляв з РСЗВ с. Богуславка Ізюмського району – пошкоджено житловий будинок.

“Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів”, – запевнив голова Харківської ОДА.

Додамо, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.