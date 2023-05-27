Джерело: поліція Харківської області.
“У місті Куп’янськ у результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, в селі Циркуни жінка 1944 року народження отримала осколкові поранення. Зазначається, що її доставили до лікарні.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки, зазначили в поліції.
Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу. Йдеться про “Порушення законів та звичаїв війни”.
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