Внаслідок артилерійських обстрілів російського війська по місту Куп’янськ та селу Циркуни Харківської області ввечері 27 травня загинула одна людина, а також ще одна отримала поранення.

Джерело: поліція Харківської області.

“У місті Куп’янськ у результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, в селі Циркуни жінка 1944 року народження отримала осколкові поранення. Зазначається, що її доставили до лікарні.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки, зазначили в поліції.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу. Йдеться про “Порушення законів та звичаїв війни”.