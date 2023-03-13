Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, з артилерії танків та мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янськ, Дворічна, Западне, Стрілеча, Великий Бурлук та інші. Як зазначається, серед цивільного населення постраждалих не було.

Повідомляється, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 107 вибухонебезпечних предметів.

Крім того, Синєгубов додає, що на лінії зіткнення наші захисники “надійно тримають позиції та чинять спротив окупантам”. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в напрямку Дворічної але під вогнем українських бійців відступив з втратами.