Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, сьогодні, 20 лютого, близько 5:00 ранку, ворог обстріляв Куп’янський район. У селі Новоосинове зруйновано приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка. У с. Курилівка обстрілом пошкоджені будівлі сільгосппідприємства, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Крім того, зранку ворог обстріляв с. Стрілеча Харківського району. Поранення отрмали 2 цивільних людей. Жінка госпіталізована, чоловік отримав медичну допомогу на місці.

Повідомляється, що у Куп’янську обстрілами пошкоджено будівлю медичного закладу, об’єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам’ятники на цвинтарі. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини.

Також зазначено, що внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років. У Вовчанську Чугуївського району осколкових поранень зазнала жінка 45 років. Постраждала отримала медичну допомогу на місці. У Кругляківці Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.