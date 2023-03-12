Протягом суботи, 11 березня, війська РФ обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Росією.

Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші.

Як повідомляється, ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у с. Западне. Також додається, що постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

“В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 3 га території, де знешкодили 42 вибухонебезпечні предмети”, – запевняє Синєгубов.

Нагадаємо, що 6 березня біля села Бударки Чугуївського району Харківської області російський боєприпас, попередньо ПТУР, влучив у цивільний автомобіль “Нива”. Загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

Варто зауважити, що 4 березня після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.