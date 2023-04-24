Про це написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших.
Синєгубов запевнив, що масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Також він додав, що в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 3,3 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.
Зауважимо, що протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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