Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.
За його словами, сьогодні, 4 червня, вранці ворог вкотре масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.
Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району. Обійшлося без масштабних руйнувань і жертв.
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.
Відтак, у с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди. У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми.
Водночас у Вовчанську пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки та автомобіль. Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.
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