Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, минулої доби, під ворожими обстрілами опинились три райони області – Харківський, Чугуївський та Куп’янський.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров’я. Обійшлось без постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок.

У селі Берестове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Синєгубов також нагадав, що в області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку.

“Вкотре закликаю – утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані”,- наголосив очільник Харківщини.