Вранці 1 лютого ворожа армія завдала удару по Куп'янську. У місті постраждав чоловік. Наразі його госпіталізували.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп’янськ. Внаслідок обстрілу 60-річний чоловік отримав осколкове поранення. Його госпіталізували, пише Синєгубов.

Також минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Голова ОВА зазначив, що було зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп’янського району: “Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих”, — йдеться в повідомленні.

У селі Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу вибито вікна в одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників, додав Синєгубов.