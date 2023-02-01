Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, о 7:30 ранку ворог вкотре обстріляв Куп’янськ. Внаслідок обстрілу 60-річний чоловік отримав осколкове поранення. Його госпіталізували, пише Синєгубов.
Також минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти в Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.
Голова ОВА зазначив, що було зафіксовано удари, попередньо 2 ракетами С-300, по селу Шипувате Куп’янського району: “Ракети влучили в землю поруч з Будинком культури. Обійшлося без постраждалих”, — йдеться в повідомленні.
У селі Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу вибито вікна в одній з будівель ДСНС та пошкоджено автомобіль рятувальників, додав Синєгубов.
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