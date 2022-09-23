Печерський районний суд Києва обрав обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім Міністру закордонних справ та Міністру юстиції України, які підозрюються у державній зраді через погодження так званих "Харківських угод". На той час вище вказані посади обіймали Костянтин Грищенко та Олександр Лавринович.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом (Віктор Янукович) та прем’єр-міністром (Микола Азаров), діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, Закону України “Про міжнародні договори України”, без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території Української держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень.

Як наслідок, у квітні 2010 року підписали та ратифікували Угоду, яка дозволила на 25 років продовжити термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Цей дозвіл створив сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території АР Крим та м. Севастополя, замість виведення з України.

На даний час підозрювані ексміністри переховуються від правоохоронних органів та перебувають за межами України. Їх оголосили у міжнародний розшук. Завдяки рішенню суду, сторона обвинувачення може ініціювати процедуру екстрадиції підозрюваних.

Що відомо про “харківські угоди”?

У 2008 році уряд мав запропонувати законопроєкт, який урегульовував би питання виходу Чорноморського флоту РФ. Однак законопроєкт розроблений не був і це, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, стало “першою цеглиною, яка почала руйнувати систему нашої безпеки”.

Крім того, це призвело до появи у 2010 році так званих “харківських угод”. Документ підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Згідно з угодами, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено до 2042 року в обмін на здешевлення для України російського газу. Данілов наголосив, що угоди ратифікували надто швидко — вже за 4 дні після їх підписання.

Зауважимо, що це рішення було ухвалено в напівпорожній залі: присутніми були 238 депутатів, з них 236 проголосували за. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ратифікацію підтримали фракція “Партії регіонів” (160 голосів за від 161 депутата), фракція “Блок Литвина” (20 голосів), фракція Комуністичної партії України (27 голосів). Фракція “Блок Юлії Тимошенко” дала 9 голосів, фракція Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” — 7. Ще 14 голосів дали позафракційні депутати.

Серед тих, хто підтримав ратифікацію, були деякі чинні нардепи, політики та олігархи. Це, зокрема, Ренат Ахметов, Андрій Деркач, Ігор Палиця, Микола Злочевський, Володимир Литвин тощо.