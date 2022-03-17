Про це повідомляє The Japan News.
Він матиме назву “Спецвипуск Murakami Radio: Музика, щоб зупинити війну” та транслюватиметься 18 березня о 23:00 на Tokyo FM та інших радіостанціях по всій Японії, які є частиною мережі 38 FM.
Протягом програми Муракамі пропагуватиме ідеї про дорогоцінність миру та про необхідність зупинення воєнних звірств. У спецвипуску слухачі матимуть змогу почути антивоєнні пісні та західну музику, яка підкреслює важливість життя. Також письменник перекладе іншомовні тексти японською.
“В Україні почалася нікому не потрібна війна. Чи може музика зупинити війну? Ймовірно, ні. Але я вірю, що музика може спонукати слухачів до думки, що вони повинні зупинити війну”, — зауважив Муракамі.
Зокрема він обере близько 10 протестних пісень зі своєї колекції компакт-дисків і платівок та пояснить їх тексти та історію.
- Водночас японські військові заявили, що помітили чотири великі російські десантні кораблі. Транспортні засоби знаходилися поблизу островів Японії. Військові припускають, що вони йшли до Європи.
- Також уряд Японії долучився до санкціонування РФ через напад на Україну та ухвалив рішення заморозити активи російських посадовців.
- Раніше Японія вперше за 70 років безоплатно надала Україні захисне знаряддя. Варто зазначити, що в Японії немає навіть власної армії. Вона у них заборонена після Другої світової війни.