Японський письменник Харукі Муракамі оголосив, що готує спеціальний випуск свого радіошоу проти російського вторгнення в Україну. Він наголосив, що музика не зможе зупинити війну, однак може спонукати слухачів її зупинити.

Про це повідомляє The Japan News.

Він матиме назву “Спецвипуск Murakami Radio: Музика, щоб зупинити війну” та транслюватиметься 18 березня о 23:00 на Tokyo FM та інших радіостанціях по всій Японії, які є частиною мережі 38 FM.

Протягом програми Муракамі пропагуватиме ідеї про дорогоцінність миру та про необхідність зупинення воєнних звірств. У спецвипуску слухачі матимуть змогу почути антивоєнні пісні та західну музику, яка підкреслює важливість життя. Також письменник перекладе іншомовні тексти японською.

“В Україні почалася нікому не потрібна війна. Чи може музика зупинити війну? Ймовірно, ні. Але я вірю, що музика може спонукати слухачів до думки, що вони повинні зупинити війну”, — зауважив Муракамі.

Зокрема він обере близько 10 протестних пісень зі своєї колекції компакт-дисків і платівок та пояснить їх тексти та історію.