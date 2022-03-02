Мер звернувся до ЗМІ, як українських, так і світових, по допомогу, щоб отримати “зелений коридор”. Ігор Колихаєв розраховує на дружню підтримку журналістів та світових політиків, аби врятувати від гуманітарної катастрофи, яка насувається.
“Допоможіть Херсону отримати можливість урятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!” – написав мер.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу зазначив, що у Херсоні тривають вуличні бої з російськими загарбниками. Минулого дня з’явилися фейки, що нібито колона РФ зайняла місто, і воно здалося. Проте ця інформація не відповідає дійсності.
Днем раніше стало відомо, що РФ має намір взяти у котел цивільних у Маріуполі та прифронтових містах. Кремлівські боти масово вкидали інформацію про те, що окупанти готують так званий “коридор”, яким цивільні зможуть залишити місто.
- Нагадаємо, Служба безпеки України затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром.
- Служба безпеки України звернулася до українців з проханням не читати інформацію щодо ситуації в державі на окремих Telegram-каналах, адже вони координуються з країни-агресора.
- Також українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.
- Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається зберегти боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.