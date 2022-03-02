Херсон перебуває на межі гуманітарної катастрофи через російських окупантів. Місто потребує "зеленого коридору", аби вивезти поранених та вбитих, завезти до міста медикаменти та харчі.

Мер звернувся до ЗМІ, як українських, так і світових, по допомогу, щоб отримати “зелений коридор”. Ігор Колихаєв розраховує на дружню підтримку журналістів та світових політиків, аби врятувати від гуманітарної катастрофи, яка насувається.

“Допоможіть Херсону отримати можливість урятувати своїх мешканців від гуманітарної катастрофи, що насувається!” – написав мер.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу зазначив, що у Херсоні тривають вуличні бої з російськими загарбниками. Минулого дня з’явилися фейки, що нібито колона РФ зайняла місто, і воно здалося. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Днем раніше стало відомо, що РФ має намір взяти у котел цивільних у Маріуполі та прифронтових містах. Кремлівські боти масово вкидали інформацію про те, що окупанти готують так званий “коридор”, яким цивільні зможуть залишити місто.