Про це повідомив радник мера міста Роман Головня в етері національного телемарафону.
Як він зауважив, ситуація в деокупованому місті важка та наближається до гуманітарної катастрофи. У місті найбільше бракує питної та технічної води, а також медикаментів: “Зараз критично не вистачає в місті насамперед води, тому що водопостачання практично відсутнє в місті. Наразі не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що його не випікають, немає електроенергії”, — зазначив Головня.
Також радник міського голови розповів, що в місті проблеми з харчовими продуктами. Втім, незабаром усі проблеми з нестачею ліків і продовольства будуть вирішені.
“Формуються гуманітарні вантажі — зокрема, з Миколаєва. А окремі машини з ним уже прибули в Херсон”, — додав чиновник.
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