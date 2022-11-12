У нещодавно звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків та харчових продуктів.

Про це повідомив радник мера міста Роман Головня в етері національного телемарафону.

Як він зауважив, ситуація в деокупованому місті важка та наближається до гуманітарної катастрофи. У місті найбільше бракує питної та технічної води, а також медикаментів: “Зараз критично не вистачає в місті насамперед води, тому що водопостачання практично відсутнє в місті. Наразі не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що його не випікають, немає електроенергії”, — зазначив Головня.

Також радник міського голови розповів, що в місті проблеми з харчовими продуктами. Втім, незабаром усі проблеми з нестачею ліків і продовольства будуть вирішені.

“Формуються гуманітарні вантажі — зокрема, з Миколаєва. А окремі машини з ним уже прибули в Херсон”, — додав чиновник.

ДОВІДКА: 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.