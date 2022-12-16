Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Facebook.
За його словами, через уламки російських снарядів вогонь охопив виробничий цех та адміністративні приміщення будівлі: “Пожежа сталася у Корабельному районі міста”, — йдеться в повідомленні.
Голова ОВА також уточнив, що завдяки зусиллям рятувальників полум’я загасили. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що за попередніми даними, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. З них 60 було збито силами ППО.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіянам ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів, а українцям “вистачить цілеспрямованості, щоби й після цих ударів повертати своє”.
- У НАТО вважають, що Росія готується до тривалої війни в Україні, тому союзники Києва мають продовжувати надсилати військову допомогу.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поділився прогнозами щодо дій російських військових наступного року та назвав стратегічні завдання Збройних сил України. Він оцінив можливість бойових дій стосовно окупованого Криму, а з боку Росії – можливість нового наступу на Київ.