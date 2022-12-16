Сьогодні, 16 грудня в Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загорілася будівля виробничого комплексу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Facebook.

За його словами, через уламки російських снарядів вогонь охопив виробничий цех та адміністративні приміщення будівлі: “Пожежа сталася у Корабельному районі міста”, — йдеться в повідомленні.

Голова ОВА також уточнив, що завдяки зусиллям рятувальників полум’я загасили. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за попередніми даними, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіяни випустили по території України 76 ракет. З них 60 було збито силами ППО.