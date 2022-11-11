На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл місцевих, які загинули під час окупації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військовослужбовців армії РФ відносно цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загиблих виявили під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим мешканцям, які загинули під час окупації населеного пункту.

Також при первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

Наразі рештки загиблих направили для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи: “Вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину”, — запевнили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.