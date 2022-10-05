Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.
Зазначається, що за результатами спланованої військової операції українськими підрозділами звільнено, закріплено та відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району: “На різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 кілометрів”, — додали в повідомленні.
Також українська авіація завдала сім ударів по армії РФ, підрозділи протиповітряної оборони знищили два гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.
Також сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищили шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
- Цієї ночі, 5 жовтня, російські окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами-камікадзе. Обидві атаки відбулись на Білу Церкву.
- Станом на початок 224-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.