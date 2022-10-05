У межах контрнаступу Збройних сил України в Херсонській області українські військові на різних ділянках фронту просунулися на відстань від 10 до 20 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що за результатами спланованої військової операції українськими підрозділами звільнено, закріплено та відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району: “На різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 кілометрів”, — додали в повідомленні.

Також українська авіація завдала сім ударів по армії РФ, підрозділи протиповітряної оборони знищили два гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

Також сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” знищили шість іранських дронів-камікадзе Shahed-136.