На території Херсонської області тривають запеклі бої. Російські загарбники некерованими реактивними снарядами обстріляли село Новопавлівка, внаслідок чого пошкоджено будинки та майже повністю зруйновано місцеву церкву.

Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.

Через бойові дії на території Каховського району Херсонської області сталося загоряння господарчих споруд у місті Таврійськ, приватних будинків у селищі міського типу Дніпряни та виникла пожежа на території ринку в місті Нова Каховка.

Окрім того, загарбники влучили у місцеву церкву в селі Новопавлівка, слідчі на місці вилучили залишки смертоносних снарядів.

За даними правоохоронців, зафіксовано викрадення шістьох осіб у Херсоні, Новій Каховці та в селі Виноградне, нині їх місцеперебування невідоме.

“Від жителів тимчасово окупованого Херсона та сіл надходять повідомлення про численні факти крадіжок особистого майна з будинків, складів, аптек, а також шахрайських дій відносно пенсіонерів”, – зауважили у поліції Херсонської області.

За минулі дві доби поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії. Окупаційні війська поцілили у цивільні об’єкти, під ворожим вогнем опинилися мирні села Бериславського району. Ракетні удари знищили приватні будинки, є важкопоранені.