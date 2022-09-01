Зображення: facebook/поліція Херсонської області

Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.

Через бойові дії на території Каховського району Херсонської області сталося загоряння господарчих споруд у місті Таврійськ, приватних будинків у селищі міського типу Дніпряни та виникла пожежа на території ринку в місті Нова Каховка.

Окрім того, загарбники влучили у місцеву церкву в селі Новопавлівка, слідчі на місці вилучили залишки смертоносних снарядів.

За даними правоохоронців, зафіксовано викрадення шістьох осіб у Херсоні, Новій Каховці та в селі Виноградне, нині їх місцеперебування невідоме.

Зображення: facebook/поліція Херсонської області

“Від жителів тимчасово окупованого Херсона та сіл надходять повідомлення про численні факти крадіжок особистого майна з будинків, складів, аптек, а також шахрайських дій відносно пенсіонерів”, – зауважили у поліції Херсонської області.

За минулі дві доби поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії. Окупаційні війська поцілили у цивільні об’єкти, під ворожим вогнем опинилися мирні села Бериславського району. Ракетні удари знищили приватні будинки, є важкопоранені.