Про це повідомила пресслужба поліції Херсонської області.
Через бойові дії на території Каховського району Херсонської області сталося загоряння господарчих споруд у місті Таврійськ, приватних будинків у селищі міського типу Дніпряни та виникла пожежа на території ринку в місті Нова Каховка.
Окрім того, загарбники влучили у місцеву церкву в селі Новопавлівка, слідчі на місці вилучили залишки смертоносних снарядів.
За даними правоохоронців, зафіксовано викрадення шістьох осіб у Херсоні, Новій Каховці та в селі Виноградне, нині їх місцеперебування невідоме.
“Від жителів тимчасово окупованого Херсона та сіл надходять повідомлення про численні факти крадіжок особистого майна з будинків, складів, аптек, а також шахрайських дій відносно пенсіонерів”, – зауважили у поліції Херсонської області.
За минулі дві доби поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії. Окупаційні війська поцілили у цивільні об’єкти, під ворожим вогнем опинилися мирні села Бериславського району. Ракетні удари знищили приватні будинки, є важкопоранені.
- З п’ятої години ранку 1 вересня російські військові не припиняють постійні мінометні обстріли тимчасово окупованого міста Енергодар. Стало відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є загиблі та постраждалі.
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