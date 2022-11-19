У Херсонській області російські військові завдали ударів по гуманітарній точці під час того, як людям роздавали хліб.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook.

За його словами, це сталося це в Білозерці. Внаслідок російського обстрілу поранено п’ятеро осіб.

Тимошенко зазначив, що протягом 18 листопада на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка авто наїхало на міну. Через це одна особа загинула, одна була травмована.

Нагадаємо, що також на звільненій від окупантів території області відзначається посилення ведення противником повітряної розвідки.

У Генштабі зауважили, що це може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів.