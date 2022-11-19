Про це повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook.
За його словами, це сталося це в Білозерці. Внаслідок російського обстрілу поранено п’ятеро осіб.
Тимошенко зазначив, що протягом 18 листопада на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка авто наїхало на міну. Через це одна особа загинула, одна була травмована.
Нагадаємо, що також на звільненій від окупантів території області відзначається посилення ведення противником повітряної розвідки.
У Генштабі зауважили, що це може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів.
- Російські окупанти під час втечі з окупованого ними Херсона вкрали із місцевого зоопарку єнота. Крадіжки – звичний супутник російської окупації, і тут нічого не було дивного – під час захоплення Київщини росіяни їли домашніх тварин, навіть собак, котів і папуг. Про крадіжки одягу, предметів побуту та домашньої техніки відомо вже на весь світ.
- Російські окупанти продовжують насильно вивозити мешканців окупованої території, називаючи це “евакуацією”. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів приватного сектору загинули двоє осіб, які відмовилися виїжджати – є загиблі та травмовані.