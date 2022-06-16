Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.
Окрім цього, за словами так званого “заступника” голови окупаційної “ВЦА” Кирила Стремоусова, російське громадянство також отримають діти-сироти. Водночас він ствердив, що в області вже подано понад 10 000 заявок на російське громадянство.
Аналогічна доля чекає дітей і на інших окупованих територіях. Наприклад, 267 дітей-сиріт з Маріуполя та Волновахи росіяни вивезли у Ростовську область та готуються надати їм російське громадянство.
Такі дії засудили в Європейському Союзі. Наголошується, що ЄС видані паспорти визнавати не буде. Також засуджують і спроби введення російського рубля як паралельної валюти з українською гривнею та зміну мови навчання в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях.
Варто зазначити, що ситуація в регіоні залишається напруженою. У самому Херсоні повністю відсутній зв’язок, а інтернет працює тільки частково. Утім, у деяких районах їх вдалося відновити. Водночас не у всіх населених пунктах є електро- та водопостачання.
- Також росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.
- Раніше американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.
- 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Відповідно до отриманої від компаній інформації, відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання та від’єднання кабелів.