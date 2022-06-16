Так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила, що всі діти, народжені в регіоні після 24 лютого, автоматично отримуватимуть громадянство Росії.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

Окрім цього, за словами так званого “заступника” голови окупаційної “ВЦА” Кирила Стремоусова, російське громадянство також отримають діти-сироти. Водночас він ствердив, що в області вже подано понад 10 000 заявок на російське громадянство.

Аналогічна доля чекає дітей і на інших окупованих територіях. Наприклад, 267 дітей-сиріт з Маріуполя та Волновахи росіяни вивезли у Ростовську область та готуються надати їм російське громадянство.

Такі дії засудили в Європейському Союзі. Наголошується, що ЄС видані паспорти визнавати не буде. Також засуджують і спроби введення російського рубля як паралельної валюти з українською гривнею та зміну мови навчання в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях.

Варто зазначити, що ситуація в регіоні залишається напруженою. У самому Херсоні повністю відсутній зв’язок, а інтернет працює тільки частково. Утім, у деяких районах їх вдалося відновити. Водночас не у всіх населених пунктах є електро- та водопостачання.