Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

Окрім цього, за словами так званого “заступника” голови окупаційної “ВЦА” Кирила Стремоусова, російське громадянство також отримають діти-сироти. Водночас він ствердив, що в області вже подано понад 10 000 заявок на російське громадянство.

Аналогічна доля чекає дітей і на інших окупованих територіях. Наприклад, 267 дітей-сиріт з Маріуполя та Волновахи росіяни вивезли у Ростовську область та готуються надати їм російське громадянство.

Такі дії засудили в Європейському Союзі. Наголошується, що ЄС видані паспорти визнавати не буде. Також засуджують і спроби введення російського рубля як паралельної валюти з українською гривнею та зміну мови навчання в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях.

Варто зазначити, що ситуація в регіоні залишається напруженою. У самому Херсоні повністю відсутній зв’язок, а інтернет працює тільки частково. Утім, у деяких районах їх вдалося відновити. Водночас не у всіх населених пунктах є електро- та водопостачання.