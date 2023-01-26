Акціонерне товариство "Херсонобленерго" отримало близько 40 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення ремонтних робіт та відновлення електропостачання в області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Серед переданого обладнання – електростанції резервного живлення, трансформатори силові, ручний інструмент, кабель високовольтний, ізолятори, запобіжники тощо.

Гуманітарну допомогу Херсонській області надали Італія, Литва, Угорщина, Польща, Фінляндія, Великобританія, Канада та Німеччина.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Херсонська область – одна з найбільш постраждалих від російської військової агресії. За його словами, навіть після деокупації частини регіону енергетична інфраструктура зазнає постійних обстрілів із різних видів зброї з боку Росії.

“Енергетики Херсонщини спільно з колегами з інших областей працюють в режимі нон-стоп, аби забезпечити електропостачання для громадян, об’єктів критичної інфраструктури. Ми надзвичайно вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку, яка допомагає повернути світло мешканцям області”, – наголосив Герман Галущенко.