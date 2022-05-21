Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на місцевих мешканців.
“Ми чули два прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це в районі вулиць Херсонської й Соборної”, — розповіли жителі селища.
Серед загиблих хлопець та дівчина підліткового віку, вчителька. Також зазначається про трьох поранених.
“Загинула Даша Голік, вчителька англійської мови. Знаю точно за дівчинку 12 років, була поранена”, — сказала Суспільному місцева мешканка.
За її словами, одразу після обстрілу, приблизно за 30 хвилин, за словами очевидців, приїхала знімальна група: “Приїхала так звана міжнародна преса. А тепер ті гниди знімають своє кіно”.
Водночас вибухи чули й мешканці Комишан, ствердили, що обстріл відбувся зі сторони Голої Пристані й “впало десь поруч у Білозерці”.
Наразі не відомо скільки всього людей загинули та поранені. Інформація уточнюється.
- Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів Харківської області 8 людей дістало поранення, 5 з яких мешканці Харкова.
- Також російські військові завдали ракетного удару, а також здійснили обстріли “градами” та мінометами території між Харківською та Сумською областями. Водночас постраждало прикордоння Чернігівської області.
- Раніше російські окупанти укотре здійснили ракетний обстріл українських міст. Сьогодні ракети влучили по Рівненській області.