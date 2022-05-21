Ввечері 21 травня військові РФ обстріляли селище Білозерка у Херсонській області. За попередніми даними, відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на місцевих мешканців.

“Ми чули два прильоти. Перебиті газові труби. Сталося це в районі вулиць Херсонської й Соборної”, — розповіли жителі селища.

Серед загиблих хлопець та дівчина підліткового віку, вчителька. Також зазначається про трьох поранених.

“Загинула Даша Голік, вчителька англійської мови. Знаю точно за дівчинку 12 років, була поранена”, — сказала Суспільному місцева мешканка.

За її словами, одразу після обстрілу, приблизно за 30 хвилин, за словами очевидців, приїхала знімальна група: “Приїхала так звана міжнародна преса. А тепер ті гниди знімають своє кіно”.

Водночас вибухи чули й мешканці Комишан, ствердили, що обстріл відбувся зі сторони Голої Пристані й “впало десь поруч у Білозерці”.

Наразі не відомо скільки всього людей загинули та поранені. Інформація уточнюється.