Сьогодні, 6 квітня, російські війська завдали удару територію Зміївку Херсонської області. Внаслідок чого постраждало чотири цивільних мешканців.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр у Telegram.

“Росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади — знову били по мирних людях”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Крім того, через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 місцеві жителі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу.

Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області, а також Херсон.