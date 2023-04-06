Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр у Telegram.
“Росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади — знову били по мирних людях”, — йдеться в повідомленні.
Згідно з оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Крім того, через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали 4 місцеві жителі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу.
Після надання невідкладної допомоги постраждалих направлять для подальшого лікування до лікарні у Херсоні.
За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області, а також Херсон.
- За добу російські солдати обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.
- В Україні триває 407-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період українські захисники ліквідували понад 176 тисяч російських окупантів.
- Протягом минулої доби ворожі війська обстріляли місто Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджень зазнало приватне господарство, на якому сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп’янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік.