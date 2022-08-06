Про це повідомила пресслужба Каховської міської територіальної громади.
Зазначається, що Пелешок викрали 5 серпня близько 14:00. Її забрали з власного будинку озброєні російські військові, а також викрали водія сільради з робочого місця, проте його згодом відпустили. Наразі невідомо де перебуває Пелешок.
У повідомленні йдеться, що нині в російському полоні також перебувають:
- Євгеній Матвеєв, міський голова Дніпрорудного;
- Олександр Шмигаль, вільхівський селищний голова;
- Олександр Бабич, голопристанський міський голова;
- Ігор Колихаєв, міський голова Херсона;
- Дмитро Ляхно, горностаївський селищний голова.
- Нагадаємо, російська окупаційна “влада” продовжує тероризувати педагогів Херсонської області. Нещодавно вони викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Ткаченко Тетяну Степанівну.
- Також 6 липня 2022 року російські військові викрали із власного будинку херсонського волонтера Романа Баклажова.
- Син голови Запорізької районної адміністрації Олега Буряка, 16-річний Владислав розповів про 48 днів полону, котрі він провів в одиночній камері СІЗО у Василівці. За словами хлопця, на вулицю дозволяли виходити лише раз на день на 10-15 хвилин.