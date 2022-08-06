Про це повідомила пресслужба Каховської міської територіальної громади.

Зазначається, що Пелешок викрали 5 серпня близько 14:00. Її забрали з власного будинку озброєні російські військові, а також викрали водія сільради з робочого місця, проте його згодом відпустили. Наразі невідомо де перебуває Пелешок.

У повідомленні йдеться, що нині в російському полоні також перебувають:

Євгеній Матвеєв, міський голова Дніпрорудного;

Олександр Шмигаль, вільхівський селищний голова;

Олександр Бабич, голопристанський міський голова;

Ігор Колихаєв, міський голова Херсона;

Дмитро Ляхно, горностаївський селищний голова.