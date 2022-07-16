Про це він повідомив у Telegram.
За його словами росіяни завдали авіаційного удару в районі Потьомкиного. Це визволена частина Херсонської області.
Також там українські захисники знайшли російську броньовану машину. Вона справна і тепер служить на користь на Збройних сил України.
У Криворізькому районі росіяни атакували район Великої Костромки. Біля Мар’янського через обстріл сталося загоряння на кількох десятках гектарів полів. Внаслідок чого урожай знищено вогнем.
Зокрема обстрілів з ворожої ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню на Криворізькому напрямку зазнали прикордонні території, зокрема райони населених пунктів Нововоронцовка, Осокорівка, Трудолюбівка тощо.
Вілкул зазначив, що рятувальникам вдалося локалізувати та погасити пожежу, аби вогонь не охопив більшої площі. Жертв унаслідок обстрілу немає.
У районі Володимирівки та Олександрівки Миколаївської області близько 20:45 зафіксували чотири “приходи” зі “Смерчів” з інтервалом 5-7 хвилин. Наразі наявність постраждалих та руйнувань уточнюється.
Голова ОВА заявив, що неподалік Кривого Рогу, в районі Зеленодольська, українські захисники збили черговий російський безпілотник “Орлан”.
- Нагадаємо, захисники України продовжують поступово просуватися у напрямку тимчасово окупованої росіянами Херсонської області.
- Варто зауважити, що Херсонщину окупували з першого дня повномасштабного вторгнення. Рішуче, безпрецедентно й по-варварськи. Росія всі 4 місяці безрезультатно намагається створити картинку ідеального життя у штучно створеному “російському” Херсоні. Проте патріотизм й любов до країни в українців – незламний
- Солдати російської армії налякані втратами керівного та рядового складу у війні проти України, тому військові РФ намагаються евакуюватися із Херсонської області. Для цього вони лягають в окопи та чекають “легких поранень”.
- З перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панує анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.