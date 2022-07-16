У своєму вечірньому зведенні голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про ситуацію у Криворізькому районі. Водночас зазначивши, що у Херсонській області росіяни завдали авіаудару по звільненому селу.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами росіяни завдали авіаційного удару в районі Потьомкиного. Це визволена частина Херсонської області.

Також там українські захисники знайшли російську броньовану машину. Вона справна і тепер служить на користь на Збройних сил України.

У Криворізькому районі росіяни атакували район Великої Костромки. Біля Мар’янського через обстріл сталося загоряння на кількох десятках гектарів полів. Внаслідок чого урожай знищено вогнем.

Зокрема обстрілів з ворожої ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню на Криворізькому напрямку зазнали прикордонні території, зокрема райони населених пунктів Нововоронцовка, Осокорівка, Трудолюбівка тощо.

Вілкул зазначив, що рятувальникам вдалося локалізувати та погасити пожежу, аби вогонь не охопив більшої площі. Жертв унаслідок обстрілу немає.

У районі Володимирівки та Олександрівки Миколаївської області близько 20:45 зафіксували чотири “приходи” зі “Смерчів” з інтервалом 5-7 хвилин. Наразі наявність постраждалих та руйнувань уточнюється.

Голова ОВА заявив, що неподалік Кривого Рогу, в районі Зеленодольська, українські захисники збили черговий російський безпілотник “Орлан”.