Російські військові атакували громади Бериславського району зі ствольного та реактивного озброєння. Внаслідок обстрілів загинули цивільні. Також є поранені.

Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області у Facebook.

Зазначається, що в районі знищені житлові будинки, внаслідок потрапляння снарядів виникли пожежі, пошкоджені автомобілі. Поліція проводить огляд місць обстрілів, збирає речові докази та фіксує наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ.

Водночас росіяни продовжують мародерити, розграбовуючи фермерські господарства, звідки забирають сільгосптехніку, запчастини до неї та вивозять врожай зернових. У місцевого населення викрадають автомобілі з причепами, у які вантажать награбоване майно, переважно побутову техніку.

Також поліціянтам надходять повідомлення від місцевих, які повернулися додому до нещодавно звільнених територій. Люди виявляють масові факти заселення в їх будинки військових РФ, які після втечі забрали майно, а потім зруйнували або підпалили оселі. На місцях цивільні знаходять речі російських загарбників та купи сміття.

Нагадаємо, що так звана окупаційна “влада” Берислава в Херсонській області припинила свою діяльність, а місто продовжують залишати колаборанти.