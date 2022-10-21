Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонської області у Facebook.
Зазначається, що в районі знищені житлові будинки, внаслідок потрапляння снарядів виникли пожежі, пошкоджені автомобілі. Поліція проводить огляд місць обстрілів, збирає речові докази та фіксує наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ РФ.
Водночас росіяни продовжують мародерити, розграбовуючи фермерські господарства, звідки забирають сільгосптехніку, запчастини до неї та вивозять врожай зернових. У місцевого населення викрадають автомобілі з причепами, у які вантажать награбоване майно, переважно побутову техніку.
Також поліціянтам надходять повідомлення від місцевих, які повернулися додому до нещодавно звільнених територій. Люди виявляють масові факти заселення в їх будинки військових РФ, які після втечі забрали майно, а потім зруйнували або підпалили оселі. На місцях цивільні знаходять речі російських загарбників та купи сміття.
Нагадаємо, що так звана окупаційна “влада” Берислава в Херсонській області припинила свою діяльність, а місто продовжують залишати колаборанти.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що, ймовірно, Кремль готує інформаційні умови, аби виправдати відступ та значні втрати армії РФ на Херсонщині.
- Російські окупанти та їх прибічники планують депортувати приблизно 50-60 тисяч мешканців тимчасово окупованого Херсона та області з 4 правобережних районів на лівий берег Дніпра або у РФ. Причиною називають нібито підготовку контрнаступу ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готують провокації. Окупанти мають намір звинуватити у них Збройні сили України.