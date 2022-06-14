Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.
Область також потребує готівки, адже через відсутність інтернету не працює банкінг, а громадяни не можуть платити банківськими картками.
У Високопільській громаді Бериславського району ведуться активні бойові дії, усі комунікації відсутні. Адміністративні будівлі повністю зруйновані. Місцеве населення самостійно виходить, а іноді виїжджає на підконтрольну Україні територію. Люди похилого віку та люди з інвалідністю потребують термінової евакуації спеціалізованим транспортом через зелені коридори.
Ситуація у самому Херсоні залишається напруженою. Зв’язок відсутній повністю, інтернет працює тільки частково. У Новій Каховці продають російські стартові пакети мобільного зв’язку.
Опріч цього, гуманітарна ситуація в області залишається складною. Наразі потрібна допомога з медикаментами, дитячим харчуванням і засобами дитячої гігієни.
- Також росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.
- Раніше американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.
- Водночас 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Відповідно до отриманої від компаній інформації, відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання та від’єднання кабелів.