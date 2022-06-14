У деяких районах тимчасово окупованої Херсонської області вдалося відновити мобільний зв'язок та інтернет. Водночас не у всіх населених пунктах є електро- та водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

Область також потребує готівки, адже через відсутність інтернету не працює банкінг, а громадяни не можуть платити банківськими картками.

У Високопільській громаді Бериславського району ведуться активні бойові дії, усі комунікації відсутні. Адміністративні будівлі повністю зруйновані. Місцеве населення самостійно виходить, а іноді виїжджає на підконтрольну Україні територію. Люди похилого віку та люди з інвалідністю потребують термінової евакуації спеціалізованим транспортом через зелені коридори.

Ситуація у самому Херсоні залишається напруженою. Зв’язок відсутній повністю, інтернет працює тільки частково. У Новій Каховці продають російські стартові пакети мобільного зв’язку.

Опріч цього, гуманітарна ситуація в області залишається складною. Наразі потрібна допомога з медикаментами, дитячим харчуванням і засобами дитячої гігієни.