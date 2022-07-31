Херсонщина: У сотнях сіл області ситуація критична, а деякі повністю знищені

У Херсонській області тривають активні бойові дії. У сотнях сіл області ситуація критична: розбиті дороги, знищені будинки, школи, заміновані поля та річки, пожежі у лісах, поранені та вбиті мирні люди.

Про це повідомили у Херсонській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що без світла та води деякі села вже 5 місяців, пенсії та соцвиплати у таких селах люди не отримують з березня. Люди змушені тікати на підконтрольну Україні територію, або у сусідні села. Тож наразі є такі громади де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені.

Також два місяці регіон залишається без зв’язку від українських мобільних операторів. Працює лише провідний інтернет, але трафік йде через Росію, через що більшість сервісів заблоковані та працюють тільки з VPN.

За даними Генштабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони на Криворізькому напрямку. Продовжує здійснювати вогневий вплив та авіаційні удари для сковування дій українських підрозділів. Вживає заходів з поповнення втрат та посилення військ. Також вів повітряну розвідку позицій ЗСУ.

Водночас оперативне командування “Південь” заявило, що є підтверджені втрати противника на півдні складають: 33 особи, 2 гаубиці “Мста-Б”, реактивна система залпового вогню “Град”, протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.

Як зауважила адміністрація, у Херсоні окупанти продовжують проводити “обшуки” у квартирах херсонців. Якщо господаря немає вдома, росіяни виламують двері та грабують помешкання.

Зокрема, через перекриття руху Антонівським мостом ціни на харчові продукти та засоби гігієни зросли в 2-3 рази. Окупанти організували платну паромну переправу, за допомогою якої також переганяють свою техніку.