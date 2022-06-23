Херсонщина: Українські партизани чинять спротив окупаційній владі, що заважає її функціонуванню

Українські партизани продовжують спротив на окупованих територіях. У такий спосіб, у Херсонській області вони ускладнюють функціонування російської "влади".

Про це повідомили дослідники Інституту вивчення війни (ISW).

Українська партизанська діяльність продовжує ускладнювати російські окупаційні зусилля вздовж південної осі. Як Український центр опору, так і російське пропагандистське видання “РИА Новости” повідомили, що невідомі українські особи, ймовірно, партизани, здійснили атаку саморобним вибуховим пристроєм (СВУ), в результаті чого було поранено призначеного РФ керівника Чорнобаївки.

Також в ISW допустили, що солдати РФ змогли досягти незначних успіхів у напрямку Миколаївської області. Водночас дослідники зазначають, що російські війська зазнають значного тиску через українські контратаки.

“Російські війська продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж Південної осі й, можливо, 22 червня отримали незначні досягнення в Миколаївській області, на північ від Херсона”, — йдеться в повідомленні.