Херсонщина: Українські партизани чинять спротив окупаційній владі, що заважає її функціонуванню

Про це повідомили дослідники Інституту вивчення війни (ISW).
Українська партизанська діяльність продовжує ускладнювати російські окупаційні зусилля вздовж південної осі. Як Український центр опору, так і російське пропагандистське видання “РИА Новости” повідомили, що невідомі українські особи, ймовірно, партизани, здійснили атаку саморобним вибуховим пристроєм (СВУ), в результаті чого було поранено призначеного РФ керівника Чорнобаївки.
Також в ISW допустили, що солдати РФ змогли досягти незначних успіхів у напрямку Миколаївської області. Водночас дослідники зазначають, що російські війська зазнають значного тиску через українські контратаки.
“Російські війська продовжували зосереджуватися на оборонних операціях уздовж Південної осі й, можливо, 22 червня отримали незначні досягнення в Миколаївській області, на північ від Херсона”, — йдеться в повідомленні.
- Варто зазначити, що українським захисникам вдалось просунулися більш ніж на 10 км у напрямку міста Мелітополь, котре тимчасово перебуває під контролем росіян. Мер міста Іван Федоров висловив впевненість, що найближчим часом Херсон буде звільнено, можливо у найближчі тижні.
- З перших днів війни території Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей знаходяться під контролем російських загарбників. Вже понад 100 днів мешканці окупованого півдня живуть у “тихому терорі”, де панують анархія та тоталітаризм, зростає безробіття, частішають мародерства та випадки викрадення. Чинити опір супротивній силі майже нереально. Будь-які мітинги мирного населення суворо заборонені, дисиденти зазнають тортур та катувань.
- Зокрема, росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове “соціальне опитування”.
- Раніше українська громадська діячка і журналістка, народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко опублікувала допис знайомої про те, як живе Херсонщина в умовах окупації – з якими труднощами зіштовхуються містяни, який настрій, чого бояться та на що сподіваються. І, головне – як навіть в умовах тотального терору з боку російських загарбників вони продовжують чинити опір.