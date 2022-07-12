Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України (ГУР)
Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнили п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів.
Серед них військовослужбовець Збройних Сил України, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Зазначається, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення.
Наразі всі вони перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.
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- Також боєць полку “Азов” з псевдонімом “Торк” повернувся на підконтрольну територію України під час процесу обміну полоненими 29 червня. Захисник Маріуполя розповів про те, як потрапив до “Азовсталі”, умови перебування у російському полоні та повернення з нього.
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