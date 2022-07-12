У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили про звільнення з полону звільнено п’ятьох українців у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України (ГУР)

Під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнили п’ятьох громадян України, які перебували в полоні російських окупантів.

Серед них військовослужбовець Збройних Сил України, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Зазначається, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

Наразі всі вони перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.