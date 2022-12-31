Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
За його словами, у новорічний вечір російські військові били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Там стався вибух снаряда неподалік школи.
“На вулиці знаходилися двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення”, — йдеться в повідомленні.
Голова ОВА запевнив, що постраждалих доправили до лікарні. Наразі діти в операційній, де хірурги борються за їхні життя.
Нагадаємо, що сьогодні росіяни впустили по території України більш як 20 крилатих ракет, 12 з них українські захисники знищили. Силами й засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.
- Протягом масованого ракетного обстрілу 31 грудня кілька російських ракет впали на їхній території.
- За даними ДТЕК, у столиці та низці областей залучені екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян. Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла залучені у: Києві; Київській області; Одеській та Дніпропетровській областях.
- Російські війська, ймовірно, можуть здійснити новий масований ракетний обстріл території України під час новорічних свят, аби послабити моральний дух українського народу.