Внаслідок російського обстрілу в Херсонській області постраждали двоє дітей: 13-річний хлопець та дівчинка 12 років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, у новорічний вечір російські військові били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Там стався вибух снаряда неподалік школи.

“На вулиці знаходилися двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення”, — йдеться в повідомленні.

Голова ОВА запевнив, що постраждалих доправили до лікарні. Наразі діти в операційній, де хірурги борються за їхні життя.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни впустили по території України більш як 20 крилатих ракет, 12 з них українські захисники знищили. Силами й засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей.