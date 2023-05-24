Протягом 23 травня російські війська здійснили 64 обстріли, випустивши по Херсонщині 271 снаряд з важкої артилерії, "Градів", танків та БпЛА.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, саме місто Херсон ворог обстріляв 11 разів, запустивши 147 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об’єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі.

Протягом минулої доби на тлі російської агресії в Херсонській області дві людини загинули, ще троє дістали поранення.

За даними Генштабу, на Херсонському напрямку окупанти обороняються. Під вогонь артилерії ворога потрапили Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис та Станіслав.