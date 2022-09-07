Херсонщина: з 24 лютого росіяни викрали понад 600 людей

Про це “Суспільному” повідомила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська.
За її словами, наразі слідству відомо про звільнення 346 людей, 248 — перебувають у російському полоні: “Серед викрадених окупантами людей — мери міст, сільські, селищні голови та їх заступники, старости сіл, секретарі рад, депутати обласної та місцевих рад, правоохоронці, священнослужителі та інші громадяни”, — розповіла Весіловська.
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Також Весіловська зазначила, що цифри не остаточні, адже правоохоронці продовжують встановлювати кількість викрадених осіб, а також їхні дані: “Повідомлення про такі факти приймаються від близьких родичів зниклого або від інших осіб, яким відомо про зникнення людини, наступними способами: направлення такої інформації електронною поштою, або дзвінок на гарячу лінію”, — сказала спеціалістка.
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