У межах програми розвитку ООН уряд Японії закупив 430 генераторів для Херсонщини з метою подолання наслідків підриву дамби Каховської ГЕС російськими окупантами.

Джерело: Херсонська ОВА/Facebook

Зазначається, що обладнання закуплене коштом Уряду Японії та передане за координації Міністерства відновлення.

Сотні генераторів передадуть громадам регіону, аби оперативного відновити базові послуги для населення, котре постраждало через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання позики на підтримку відновлення та розвитку України у розмірі 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії.

Окрім цього, Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Також Європейський Союз спорядить Україні 500 електрогенераторів зі своїх резервів для ліквідації наслідків підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.