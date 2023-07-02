Джерело: Херсонська ОВА/Facebook
Зазначається, що обладнання закуплене коштом Уряду Японії та передане за координації Міністерства відновлення.
Сотні генераторів передадуть громадам регіону, аби оперативного відновити базові послуги для населення, котре постраждало через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Нагадаємо, Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання позики на підтримку відновлення та розвитку України у розмірі 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії.
Окрім цього, Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.
Також Європейський Союз спорядить Україні 500 електрогенераторів зі своїх резервів для ліквідації наслідків підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.
- Шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні передати 250 міношукачів для допомоги у подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС. Своєю чергою, Україна прийняла цю пропозицію.
- Уряд Латвії надасть Україні гуманітарну допомогу на суму більш ніж 430 тисяч євро для подолання наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.
- Митники від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України оформили майже 1,4 млн тонн гуманітарних вантажів та понад 100 тис. транспортних засобів як гуманітарної допомоги.
- Як повідомляли #Букви, Сполучені Штати надають 205 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для українців.