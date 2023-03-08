Для Херсонської області закуплять енергетичне обладнання на загальну суму в 4,5 мільйона євро.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України у Facebook.

Відтак у межах співпраці Міненерго з Секретаріатом енергетичного співтовариства за кошти з фонду підтримки енергетики України для АТ “Херсонобленерго” буде закуплено енергетичне обладнання на 4,5 мільйона євро. Серед обладнання – трансформатори, обмежувачі перенапруги, акумуляторні батареї та роз’єднувачі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів, що допомога міжнародних партнерів у межах фонду підтримки енергетики України дозволяє закупити енергетичне обладнання, яке Україна не може отримати у вигляді гуманітарної допомоги. Але водночас воно є критично необхідним для відновлення генерації та проведення ремонтних робіт.

“Завдяки цій допомозі енергетики Херсонської області, яку щоденно обстрілює ворог, зможуть швидше відновити енергопостачання для споживачів” – наголосив Герман Галущенко.

За даними відомства, загалом до фонду підтримки енергетики України надійшло 151 мільйон євро від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. З них для потреб українських енергетичних компаній розподілені на суму близько 138 мільйонів євро.

Зауважимо, що за рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшло 450 вантажів гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням, загальна вага якої сягнула понад 5 650 тонн. Серед обладнання, яке отримала Україна – понад 1700 генераторів, близько тисячі трансформаторів, мобільні газові котельні, спецтехніка, високовольтне обладнання для ремонту ліній електропередач (ЛЕП), пересувна кабельна лабораторія та багато матеріалів.

Відтак за рік повномасштабної війни РФ гуманітарну допомогу Україні вже надали 30 країн світу з різних континентів. Це Австрія, Велика Британія, Польща, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Латвія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Литва, Естонія, Ірландія, Норвегія, Північна Македонія, Швейцарія, Угорщина, Молдова, Словаччина, Хорватія, Словенія, Нідерланди, Чехія, а також Азербайджан, Японія, Республіка Корея, Канада і Сполучені Штати Америки.