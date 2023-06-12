Джерело: пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Благодійники ще надали розвідувальні дрони, мотопомпа і гумові чоботи.
“Херсонські рятувальники отримали від Українсько-польської фундації «U-Work» важливу допомогу, а саме: автомобіль Volkswagen T4, розвідувальні дрони, мотопомпу, гумові чоботи, металошукач та бутильовану питну воду. Отримане майно допоможе посилити боєздатність підрозділів Херсонського гарнізону, які працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС”, — заявили у ДСНС.
Станом на 11 червня рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 метра і становить 4,2 метра. За добу у середньому утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.
Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на Херсонщині проглядають тенденцію щодо зниження рівня води — майже на 60 см на добу. Нині підтопленими залишаються 46 населених пунктів регіону.
Херсонська ОВА наголошувала, що рівень затоплення складає 4,07 метра. Потрохи осушуються шляхи між селами, але ще не можна користуватися всіма.
- Руйнування Каховської греблі 6 червня завдало серйозних пошкоджень основному джерелу прісної води на тимчасово окупованому півострові Крим – Північнокримському каналу.
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- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС 160 тисяч птахів та понад 20 тисяч диких тварин – під загрозою загибелі.