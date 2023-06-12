Джерело: пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Благодійники ще надали розвідувальні дрони, мотопомпа і гумові чоботи.

“Херсонські рятувальники отримали від Українсько-польської фундації «U-Work» важливу допомогу, а саме: автомобіль Volkswagen T4, розвідувальні дрони, мотопомпу, гумові чоботи, металошукач та бутильовану питну воду. Отримане майно допоможе посилити боєздатність підрозділів Херсонського гарнізону, які працюють над ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС”, — заявили у ДСНС.

Станом на 11 червня рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 метра і становить 4,2 метра. За добу у середньому утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.