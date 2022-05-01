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30 квітня

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У Херсонській області окупанти інформаційно ізольовують місцевих жителів – недоступні мобільний зв’язок й інтернет

Увечері 30 квітня в окупованому Херсоні та області зник мобільний зв'язок й інтернет. І станом на 1 травня він досі не з'явився.

Неділя, 1 травня 2022, 13:29
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Про це повідомляють #Букви.

Як інформує видання “Суспільне Херсон”, жителі деяких населених пунктів (Новотроїцького, Чкалового, Генічеська) можуть користуватися послугами оператора “Київстар”, однак решта не мають жодних засобів зв’язку із зовнішнім світом.

У Держспецзв’язку своєю чергою повідомили, що причинами відсутності зв’язку стали (ймовірно, навмисні) обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

Такі дії окупанта експерти назвали черговою спробою залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв’язала Росія проти України та мати можливість надавати кремлівську пропаганду як безальтернативне джерело інформації. Це вважається підґрунтям для створення “республіки” на окупованій території та створення ілюзії хоч якихось перемог режиму Путіна.

“Однак створення так званої Херсонської народної республіки за нинішньої ситуації має доволі примарний вигляд – українці, попри агресію щодо них, використання сльозогінного газу та зброї, виходять на проукраїнські акції протесту. Адже саме завдяки зв’язку вони відчували підтримку з боку всієї України”, – наголошують у Держспецзв’язку.

Також на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок на окупованих територіях дала саме українська влада, що, як наголошують у відомстві, є неправдою.

“Відключення українського зв’язку, так само як і запровадження валюти країни-агресора та примусова сплата податків бізнесом окупаційним утворенням, мають створити принаймні видимість існування нового квазіутворення для внутрішнього російського споживання. І на цьому тлі згодувати росіянам фейкові результати ймовірного фейкового референдуму”, – наголошують експерти Держспецзв’язку.

Згідно з інформацією розвідки Великої Британії, після захоплення Херсону Росія не полишає своїх прагнень узаконити контроль над містом та прилеглими територіями та націлена встановити там проросійську адміністрацію. Заяви про перехід на російський рубль свідчать про намір Росії чинити сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі. 

“Тривалий контроль над Херсоном та його транспортними шляхами підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід та підвищить безпеку російського контролю над Кримом”, – наголошують у розвідці.

Теги: війна, окупація, російсько-українська війна, Херсон

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