Херсонський колаборант – заступник голови підтримуваної Росією Херсонської військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов заявив, що референдум про приєднання Херсонської області до Росії може відбутися наступного року.

Про це він заявив у коментарі міжнародній інформагенції Reuters.

Проросійський чиновник в окупованому українському регіоні Херсоні заявив Reuters у суботу, що найближчі бої можуть вплинути на терміни його офіційної заявки на приєднання до Росії, і рішення, ймовірно, буде відоме “наступного року”. Ці заяви суперечать його попереднім про те, що жодного референдуму не передбачається.

На питання про графік приєднання до Росії він відповів: “До осені цього не буде. Ми готуємо адміністративну систему, а вже наступного року подивимося, яка ситуація”.

11 травня Стремоусов заявив російським державним ЗМІ, що Херсон попросить президента РФ Володимира Путіна включити його до складу Росії до кінця 2022 року. Тоді він сказав: “Референдумів не буде”.

Однак у своєму інтерв’ю Reuters він сказав, що голосування може бути.

“Пізніше ми повідомимо, коли планується якесь голосування чи плебісцит, але це буде не сьогодні і не завтра, тому що наше перше завдання – навести порядок у Херсонській області”, – розповів колаборант.