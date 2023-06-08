Джерело: пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Як повідомляється, на одній з виробничих дільниць заводу, у м. Гола Пристань, вода піднялася вже до 2,5 – 3 метрів. Затоплено риборозплідну дільницю, ставки вирощувальної дільниці, насосну станцію та інші гідроспоруди. Під загрозою затоплення також і Новокаховська дільниця заводу.
Повне затоплення може призвести до втрати племінного поголів’я риб та вихід плідників і молоді за межі територій.
Наголошено, що завод утримує цінне племінне поголів’я водних біоресурсів та вирощує коропів, щук, судака, сома, ляща, товстолоба, білого амура для зариблення природних водойм загальнодержавного значення. Сучасне промислове стадо цих видів риб у нижньому Дніпрі та Дніпровсько-Бузькому лимані майже повністю складається з особин, що є продукцією заводу.
Щорічно у рибогосподарські водні об’єкти України заводом вселялося 13 млн особин риб.
Також у відомстві нагадали, що внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Загалом, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.
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- Внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС на правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.
- Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Катастрофічність наслідків техногенної катастрофи такого масштабу складно перебільшити.
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