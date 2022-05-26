Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
Від зламу на Каховській ГЕС вже постраждали декілька населених пунктів. Зокрема частково затопило Нову Каховку. У місті постраждали місцева набережна та парк.
“На даний час на захопленій окупантами Каховській гідроелектростанції скидаються великі обсяги води”, – повідомив Громов.
На станції не працюють два гідроагрегати. Окупанти не надають можливості для проведення ремонтних робіт.
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