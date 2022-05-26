Окупанти не дозволяють відремонтувати гідроагрегати Каховської ГЕС. Через дії загарбників Херсон опинився під загрозою затоплення.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

Від зламу на Каховській ГЕС вже постраждали декілька населених пунктів. Зокрема частково затопило Нову Каховку. У місті постраждали місцева набережна та парк.