Про це повідомляють #Букви.
4 грудня на своїй сторінці у Facebook Антоненко закликав додавати хештеги #УкраїнціЧинитимутьОпір та #UkrainiansWillResist до своїх дописів. У такий спосіб він бажав привернути увагу всього світу до російської агресії, а також до неприпустимості прийняття російських ультиматумів українською владою.
“Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. “Миру” на умовах Росії все одно не буде – навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює – #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!”, – наголосив Антоненко.
Українці відгукнулись на заклик автора неофіційного гімну українських Сил Спеціальних Операцій “Тихо прийшов, тихо пішов” та почали розміщувати запропоновані хештеги у своїх дописах.
Вранці 6 грудня, у День Збройних Сил України, хештег #UkrainiansWillResist зайняв перше місце в трендах українського сегмента Twitter.
#Букви зібрали кілька дописів з хештегом #UkrainiansWillResist
Хештег #UkrainiansWillResist увійшов у тренди Twitter // 14 фото
- Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Збройних Сил та 30-у річницю з їх заснування.
- У США вважають, що Україна “може стати наступним Афганістаном для Росії”, якщо та вирішить наступати.
- Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров влаштували суперечку щодо України на полях саміту членів Ради міністрів закордонних справ Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
- Раніше президент США Джо Байден сказав, що працює на тим, аби унеможливити вторгнення Росії в Україну. Він додав, що не погодиться на жодні “червоні лінії” Москви.
- До того генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Президент Росії Володимир Путін вимагає юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.