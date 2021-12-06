Хештег #UkrainiansWillResist увійшов у тренди Twitter

Про це повідомляють #Букви.

4 грудня на своїй сторінці у Facebook Антоненко закликав додавати хештеги #УкраїнціЧинитимутьОпір та #UkrainiansWillResist до своїх дописів. У такий спосіб він бажав привернути увагу всього світу до російської агресії, а також до неприпустимості прийняття російських ультиматумів українською владою.

“Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. “Миру” на умовах Росії все одно не буде – навіть якщо Захід домовиться з Путіним, а влада Зеленського капітулює – #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!”, – наголосив Антоненко.

Українці відгукнулись на заклик автора неофіційного гімну українських Сил Спеціальних Операцій “Тихо прийшов, тихо пішов” та почали розміщувати запропоновані хештеги у своїх дописах.

Вранці 6 грудня, у День Збройних Сил України, хештег #UkrainiansWillResist зайняв перше місце в трендах українського сегмента Twitter.

#Букви зібрали кілька дописів з хештегом #UkrainiansWillResist