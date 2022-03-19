Про це повідомляє Reuters.
Як відомо, раніше РФ закликала бойовиків з-поміж проурядових сирійських сил, які підтримують президента Башара аль-Асада, та шиїтського руху “Хезболла” вирушити в Україну для підтримки російських військ.
Та за словами лідер “Хезболли” Гасана Насралли, ніхто з групування до війни не залучений.
“Ніхто з Хезболли, ані бійці, ані експерти, не долучались до цієї війни”, – заявив Насралла.
- Нагадаємо, згідно з аналізом і супутниковими знімками Maxar Technologies, російські військові копаючи, будують земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від Києва.
- Наразі Росія активно мобілізує мешканців окупованого півострова для участі у війні проти України. Водночас залякують громадян, які з 2014 року під примусом проходили строкову службу в армії Росії, начебто українська влада покарає їх за це.