Ліванське шиїтське ісламістське угруповання "Хезболла" заперечує відправку своїх бойовиків на підтримку РФ у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, раніше РФ закликала бойовиків з-поміж проурядових сирійських сил, які підтримують президента Башара аль-Асада, та шиїтського руху “Хезболла” вирушити в Україну для підтримки російських військ.

Та за словами лідер “Хезболли” Гасана Насралли, ніхто з групування до війни не залучений.