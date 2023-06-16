Станом на 16 червня хімічні показники води в річці Дніпро в межах норми, вмісту нафтопродуктів не виявлено.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Водночас за результатами проведеного напередодні дослідження вміст розчинного кисню у воді продовжує збільшуватися і становить від 3,52 мг/дм3 до 6,23 мг/дм3 залежно від точки забору, при нормі 4,00 мг/дм3.

У річці Інгулець та Дніпро-Бузькому лимані перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано, однак спостерігається незначна каламутність води.

Також фахівці Держекоінспекції виявили осередки загибелі риби біля с. Лисогірка Запорізької області.

У відомстві нагадали, що зараз фахівці Державної екологічної інспекції, Держводагентства та мобільних лабораторій досліджують воду винятково на хімічний склад. Натомість дослідження води на санітарно-мікробіологічні показники належить до компетенції МОЗ.

Зазначимо, що за словами очільника МОЗ України Віктора Ляшка, після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції вода у Дніпрі за певними показниками забруднена у 28 000 разів більше норми.

Міністр охорони здоров’я розповів, що жодного випадку холери після підриву Каховської ГЕС в Україні не виявлено, проте настороженість щодо цього питання існує, оскільки підтоплено чимало каналізаційних споруд, скотомогильників, вигрібних ям тощо.

“І якщо забруднена вода потрапить в мережі водопостачання, все це може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб, у тому числі холери. Спочатку це можуть бути гострі кишкові інфекції, зазвичай бактеріологічні. Потім друга хвиля – це вже вірусні інфекції: гепатити, холера. А потім третя – паразитози.”, – пояснив він.

Щодо сибірської виразки, зауважив міністр, то на сьогодні ризики її виявлення низький.

“По “сибірці” маємо сьогодні низький ризик. Але ж тут питання в іншому – чи будуть люди дотримуватися заборони користуватися водою. Якщо спори, змиті водою, будуть потихеньку іти у море, то ризик низький. Якщо будуть порушення, будуть цією водою поїти тварин, прогноз буде іншим”,- наголосив він.

Він додав, що ці хвороби можуть бути виявлені у тих, хто порушує санітарно-епідемічні норми

“Якщо ми говоримо про воду у Дніпрі, через прорив дамби вона затопила велику територію. Ми фіксуємо перевищення по мікробному числу в десятки тисяч разів”, – сказав Ляшко додавши, що за певними показниками забруднення води у Дніпрі у 28 000 разів вище за норму.

Саме тому, наголосив міністр, заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти скот.