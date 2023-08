Цього разу місія пройде у Львові в листопаді 2023 року у партнерстві з UNBROKEN Ukraine та Першим медичним обʼєднанням Львова. Кураторкою проєкту є лікарка з України Іванка Небор. Вона зазначила, що під час двох попередніх місій команда прооперувала 50 пацієнтів та проконсультували 80.

«Наша команда береться за найбільш тяжкі кейси — травми обличчя зі втратою кісток верхньої чи нижньої щелепи. Команда Face to Face — це 9 хірургів та 9 медсестер зі Сполучених Штатів Америки, які спеціалізуються на пластичних операціях обличчя та проводять мікрохірургічні операції, коли для відновлення втрачених кісток обличчя потрібно пересаджувати кістки з ніг чи рук».

На особистій сторінці в Instagram вона поділилася, що з командою хочуть зробити щасливішими якомога більшу частину українських військових.

«Перед кожною поїздкою ставлю собі одні і ті самі запитання: чи допоможемо ми всім — ні, чи кожна операція буде вдала — ні, бо це хірургія і тут своя статистика. Чи 50 пацієнтів це багато, чи це мало, чи має значення кількість або важкість втручань. Але всі ці роздуми закінчуються лише одним висновком — все людство врятувати не вдасться, але одну окрему людину завжди можна. І якщо хоча б один пацієнт стане щасливішим від цього проєкту, все це зроблено немарно. Тому ми знову тут і знову їдемо», — резюмувала лікарка.

Гуманітарна програма Face to Face створена у співпраці з American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, організаціями Razom for Ukraine тa INgenius.

Якщо ви пацієнт або родич пацієнта чи лікар, який хоче подати свого пацієнта, напишіть на [email protected] або сконтактуйте в Telegram/Viber за номером +38093 781 4304 (Ігор Анатолійович).

Надсилайте, будь ласка, скановані копії виписок (за наявності), фотографії та знімки досліджень КТ/МРТ тощо. Після отримання та розгляду цієї інформації вам буде повідомлено, чи прийнято особу до участі в місії, а також деталі про місце та дату оперативного втручання.