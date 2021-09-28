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Хлопця, який жбурнув яйце в Макрона, спровадили до психіатричної лікарні

19-річного хлопця, який кинув у президента Франції Еммануеля Макрона яйце, визнали неосудним. Його ушпиталили до психіатричної лікарні.

Вівторок, 28 вересня 2021, 17:31

Про це повідомляють міжнародне агентство AP та місцеве видання Lyonmag.

Як відомо, вчора у Ліоні невідомий  запустив яйце в президента Франції Еммануеля Макрона. Інцидент стався під час Міжнародної виставки громадського харчування та гостинності. Яйце влучило у плече Макрона, проте не розбилося.

Після цього нападника негайно затримали. Ним виявився 19-річний студент. Правоохоронці порушили справу за статтею про “напад на людину, що обіймає державну посаду”.

Однак після огляду студента медики зазначили про “відсутність розбірливості” та потребу в його примусовому ушпиталенні. Хлопця прийняли до медичного центру Вінатьє у місті Брон.

Нагадаємо, що у червні Еммануель Макрон отримав удар в обличчя під час робочого візиту. Інцидент стався у департаменті Дром.

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