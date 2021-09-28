Хлопця, який жбурнув яйце в Макрона, спровадили до психіатричної лікарні

Про це повідомляють міжнародне агентство AP та місцеве видання Lyonmag.
Як відомо, вчора у Ліоні невідомий запустив яйце в президента Франції Еммануеля Макрона. Інцидент стався під час Міжнародної виставки громадського харчування та гостинності. Яйце влучило у плече Макрона, проте не розбилося.
Після цього нападника негайно затримали. Ним виявився 19-річний студент. Правоохоронці порушили справу за статтею про “напад на людину, що обіймає державну посаду”.
Однак після огляду студента медики зазначили про “відсутність розбірливості” та потребу в його примусовому ушпиталенні. Хлопця прийняли до медичного центру Вінатьє у місті Брон.
Нагадаємо, що у червні Еммануель Макрон отримав удар в обличчя під час робочого візиту. Інцидент стався у департаменті Дром.
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон на святкуванні з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після карантину підняв келих під тост української мовою.