Про це повідомляє Independent.
На знімку, зробленому супутником Copernicus Sentinel-3 видно величезну хмару над іспанськими Канарськими островами, а також над Мадейрою в Португалії, які сильно постраждали від значної концентрації пилу в повітрі.
Іспанське національне метеорологічне агентство AEMET оголосило “жовтий” рівень небезпеки, а органи охорони здоров’я рекомендували людям не залишатися на відкритому повітрі протягом тривалого часу.
Цікаво, що у січні на околиці пустелі Сахара в Алжирі випав сніг, коли температура зменшилася до позначки -2°.
Експерти кажуть, що це явище може суттєво погіршити повітря у регіонах, які охопить, навіть після того. як піде на спад.
Улітку 2021 року Київ також огортала пилова буря. Причиною такого явища стало видування у південних районах РФ значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України.
- Пилова буря на Марсі ледь не вивела з ладу дослідницький апарат NASA.
- Унаслідок потужного снігового шторму, який накрив північно-східну частину США, довелось скасувати близько 1300 авіарейсів. Окрім цього, в окремих штатах через снігопади оголосили надзвичайний стан.