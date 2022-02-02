На Канарських островах і в Португалії оголошено "жовтий" рівень небезпеки через хмару пилу, яка рухається з Сахари над Атлантичним океаном.

Про це повідомляє Independent.

На знімку, зробленому супутником Copernicus Sentinel-3 видно величезну хмару над іспанськими Канарськими островами, а також над Мадейрою в Португалії, які сильно постраждали від значної концентрації пилу в повітрі.

Іспанське національне метеорологічне агентство AEMET оголосило “жовтий” рівень небезпеки, а органи охорони здоров’я рекомендували людям не залишатися на відкритому повітрі протягом тривалого часу.

Цікаво, що у січні на околиці пустелі Сахара в Алжирі випав сніг, коли температура зменшилася до позначки -2°.

Експерти кажуть, що це явище може суттєво погіршити повітря у регіонах, які охопить, навіть після того. як піде на спад.

Улітку 2021 року Київ також огортала пилова буря. Причиною такого явища стало видування у південних районах РФ значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України.