Сьогодні, 12 лютого температура повітря вдень підніметься до +9 градусів. А вночі подекуди буде мороз, проте лише до -4.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях буде хмарно. Без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +2…+6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +1…-4.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Подекуди прогнозують дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть +1…+5 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від 0 до +7 градусів. Вночі буде -2…+2. Прогнозують дощ зі снігом.

На Півдні денна температура становитиме +6…+9 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2…0.

У Києві буде хмарно. Прогнозують сніг із дощем. Температура повітря досягне +1…+3 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градусів.