Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних областях буде хмарно. Без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +2…+6 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже +1…-4.
У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Подекуди прогнозують дощі. Стовпчики термометрів вдень покажуть +1…+5 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.
На Сході України вдень прогнозують від 0 до +7 градусів. Вночі буде -2…+2. Прогнозують дощ зі снігом.
На Півдні денна температура становитиме +6…+9 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2…0.
У Києві буде хмарно. Прогнозують сніг із дощем. Температура повітря досягне +1…+3 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градусів.
- Всесвітня метеорологічна організація (МВО) зафіксувала новий температурний рекорд для Арктики – +38 °C у російському місті Верхоянську (Сибір) 20 червня 2020 року.
- Нагадаємо, що керівники провідних західних нафтових компаній мають свідчити перед Конгресом США на тлі звинувачень у тому, що вони ввели громадськість в оману щодо зміни клімату.